不少家庭主婦煮飯前，會事先將冷凍食材拿出來退冰、解凍。不過一名男子表示，早上媽媽出門交代他要把冰箱冷凍庫的肉退冰，但他卻忘了，焦急地尋求網友幫忙，「有沒有方法能在10分鐘內快速解凍」？

原PO昨（17）日於PTT八卦版說，媽媽早上出門前，曾交代他要將冰箱冷凍庫的肉拿出來退冰，好等她回家時能直接烹煮，但他整天都在追劇，完全忘了這件事，直到他想起來已經來不及，「她大概再10分鐘就會回到家了，有沒有方法能在時間內快速解凍，我快要被揍了。」

貼文曝光後，大批鄉民集思廣益替他想辦法，「泡熱水阿」、「微波爐有解凍功能啊」、「認真回，用流動的溫水解凍」、「來不及就出門買一樣的肉」；其中有不少人說「用兩個不鏽鋼鍋夾住也可以退冰」、「上下壓不鏽鋼鍋，能導熱，很快就好」、「上下用鐵鍋貼著，退很快」。

日本生活頻道YouTube《Beable》過去就曾分享快速「不銹鋼鍋子退冰法」，只要準備兩個大小差不多的不鏽鋼鍋，將其中一個鍋子開口朝下，把需要退冰的肉用保鮮膜包好，並放在上面；接著在肉的上方，再放上另一個鍋子，裡面加入適當量的溫水，即可快速退冰，其原理是利用鋼材導熱的特性，使得肉可以才10分鐘內解凍，如此一來也可以保留肉的鮮甜。