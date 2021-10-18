台灣中油公司自今(18)日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.8元及0.9元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升26.6元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽油吸收1.2元，柴油吸收2.3元。

台灣中油表示，因全球能源需求大增，各國搶買煤炭和天然氣，相關能源的價格短期飆升，同時快速帶動原油需求；加上石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC+)仍維持溫和增產計畫，不另行增產等因素影響，帶動油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.57美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.159美元，國內油價依公式計算漲幅為3.04%，汽、柴油每公升原應各調漲2.0元及3.2元，為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，台灣中油吸收此部分調幅，吸收後95無鉛汽油每公升31.3元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之1.3元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。因雙重平穩機制啟動，汽油吸收1.2元，柴油吸收2.3元，汽、柴油實際價格每公升各調漲0.8元及0.9元。

本週依油價公式維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整之1.2元及2.3元由台灣中油吸收，累計110年至9月底止，台灣中油共吸收57.56億元。