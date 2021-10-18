上周加權股價指數反彈0.85％，外資轉為小幅買超，航運股獲外資再次回補，陽明(2609)及長榮(2603)連續兩周外資買超第二及第三名。

根據台灣證券交易統計，上周外資在集中市場買超59.60億元，累計今年年初至10月15日止，外資累計賣超5,729.86億元。外資總持有股票市值為22兆6,107.88億元新台幣，占全體上市股票市值的44.09％，較10月8日的22兆1,664.81億元新台幣，增加4,443.07億元。

外資買超賣超標的部分，上周買超第一名是新光金(2888)，買超張數為60,888張，第二、第三依序為陽明、長榮，分別買超32,747張及26,665張。

賣超部分，聯電(2303)依舊賣超第一大，連續第三周為外資調節第一大個股，上周賣超115,288張，友達(2409)居次，賣超22,787張，日月光投控(3711)賣超21,542張排第三。