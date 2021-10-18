疫情打亂能源供應與價格，隨天氣逐漸轉涼，經濟部長王美花今赴立法院報告、質詢時，立委也關心國內各項能源的儲存與供給量，是否冬天將有缺煤限電的危機？王美花表示，我國能源採購是採長期合約，目前供應無虞，台灣今年冬天沒有缺電問題。

王美花進一步指出，台灣進口煤、天然氣是採長期合約，目前供應無虞，以火力發電所需的煤為例，目前儲存量達30天以上，雖然能源價格上漲，但這次10月公布的電價也已經確定不會漲價，汽油價格也有穩定的調整機制。

立法院經濟委員會今邀請王美花、國發會主委龔明鑫，就「經濟部所屬國營事業如何強化公司治理、經營績效及企業責任」進行報告、質詢；不僅能源問題受到矚目，減碳議題也是國際趨勢；民進黨立委邱議瑩認為，台糖閒置土地多，台東還有廠區閒置長達30多年，可用種樹、造林，作為碳匯使用、創造商機。

王美花表示，已請水利署、農委會水保局一起盤點全台土地，統計有多少地方可以種樹，即使沒交易，也有碳權，再找企業認養，以平台的方式來推減碳。