美國總統拜登與大陸國家主席習近平年底前將舉行線上峰會，國民黨立委江啟臣今天質疑是否會有「美中第四公報」損及台灣，對此，外交部長吳釗燮肯定的表示，「不會出現第四公報」，美方也向我方保證，與台灣的關係只會愈來愈好。

江啟臣今天在立法院國防外交委員會質詢時表示，美國總統拜登10月5日表示，他和習近平都同意遵守「台灣協議」。對此，國務院發言人在回應媒體詢問時解釋，美國將恪守美中三項公報、台灣關係法與六項保證的承諾，美方的態度，看來並無太大改變。

但他說，之前美中提出的前面幾個公報，台灣都受傷，對於即將舉行的「拜習會」，外交部是否有掌握美中會不會提出第四公報？美中雖然也仍處於競爭，但近期也在談合作，是否可能達成某種默契共管台灣海峽？

吳釗燮並未立即回應，而是先詢問委員會主席「時間是否到了？我能否繼續回答」，引來江啟臣不滿，質問吳釗燮是否不想回答？吳釗燮強調，他沒有這意思，只是詢問是否還有回答的時間。

吳釗燮隨後表示，「台灣協議」的講法被提出後，我們就在第一時間向美國國務院、國安會詢問，他們確認沒有新的協議，而且強調，台美之間最重要的基礎就是台灣關係法和六項保證，美國在持續在此基礎上，支持台灣且堅如磐石。

江啟臣追問「我是問說會不會出現第四公報？」吳釗燮明確表示「不會」，他說，美國會持續在台灣關係法以及六項保證之下，持續支持台灣，而且支持台灣的力道是堅如磐石，所以台灣跟美國之間的關係只會愈來愈好，不會出現第四公報。