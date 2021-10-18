盪鞦韆為公園內最夯的遊具，常常一位難求，北市府公園處為減少排隊糾紛，日前試辦友善限時分享方案，小朋友在玩盪鞦韆時需按壓計時器，3分鐘就要換人玩，引發各界討論。時常在臉書針砭時事的藥師林士峰昨(17日)在臉書直言，對於台北市的計時器政策是反對的，因為他認為靠規定侷限台灣人民，其實就是一種往專制方向發展的民主。

台北市6處公園9日至17日試辦「盪鞦韆計時器」，北市副市長黃珊珊之前就表示，因許多小朋友在解封後前往公園玩遊具，結果因排隊排太久而發生衝突，才會想出這項試辦計畫，且遊具本來就是公共產物，應讓每個小朋友有公平使用機會。試辦結束後也會看成效，重點還是在於，市府希望讓大家知道，遊具畢竟是公共產物，希望大家都能公平使用，在現場的家長也比較不會有壓力。

林士峰在臉書指出，這些小朋友都是台灣未來的主人翁，應該要透過紛爭和溝通學習如何解決事情，而不是透過大人的干預來處理，這樣對小孩的教育發展不會是有利的事。他也提到，即便自己反對，也不代表支持連署反對該政策的相關單位。

對此有網友表達意見，有人以自身經驗表示，「個人倒是認同，我生長在大家庭，表兄弟姐妹幾十個，節慶家聚如果有新的搶手玩具或遊戲，長輩會規定每個人玩多久就要換人，大家要輪流」、「這反而有利用溝通協商」、「計時器主要是為了要規範一些霸佔遊具的小孩或家長」；但也有人說，這項政策與其說是限制孩子，不如說是限制父母。