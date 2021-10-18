民進黨全代會工作小組近期討論2022縣市長提名機制，黨祕書長林錫耀9月29日向正國會中常委陳茂松提到「總統希望六都由她徵召」，遭黨中央不承認，但陳茂松6日舉行記者會證實此事。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，從來沒想過民進黨內有人胃口這麼大，權力慾這麼強。

游盈隆今（18日）在臉書指出，以林錫耀的豐富政治歷練和沉穩，不會沒來由地講出這種話，事後的發展也證實，2022民進黨六都市長人選將由蔡英文主席決定，如此一來，民進黨人最自豪的「黨內民主」傳統必將毀於一旦。

回憶起上個世紀1990年代，民進黨正摸索建立黨內民主傳統，確立黨內初選制度，游盈隆指出，最膾炙人口的是1995年那一場轟動海內外的黨內總統初選。當時，彭明敏與許信良兩位候選人龍爭虎鬥，經過全台50場辯論，最後由黨員直選，以鐵幣代替選票，論斤計算，產生黨的總統候選人，彭明敏教授勝出，那是傳奇般的佳話。游感嘆，如今，民進黨一般黨員的角色功能，大概只剩下繳黨費、選黨代表、和搖旗吶喊，跟一般人沒什麼兩樣。

游盈隆認為，如果2022年民進黨六都市長候選人產生要看蔡英文主席臉色，完全由蔡一人決定，那麼其他縣市長人選也很可能經由徵召產生，只有少數幾個任滿縣市會辦初選，例如屏東縣、基隆市和新竹市。如此一來，全黨有志參選的人都只能苦苦地、癡癡地等待主席關愛的眼神，和當年國民黨威權統治的年代一樣。游盈隆稱，「蔡英文想直追不可一世的威權統治者蔣經國嗎？我真的不敢相信。也幸好我有先見之明，兩年多前就退出這個黨了」。

如果六都市長及大多數縣市長候選人都由蔡英文徵召，游盈隆直言，這不啻是向全天下宣佈民進黨已不再是一個民主政黨，黨內民主已經名存實亡，這當然是一件非常糟糕的事。