天風證券知名分析師郭明錤在最新研究報告指出，電子業正面臨缺料、塞港以及需求的結構性改變等3大挑戰，因缺料、塞港問題而導致的砍單風險正在持續中，出貨量恐低於預期，而需求的結構性改變則可能使消費性電子需求的衰退，最快將在明(2022)年第1季表現更明顯。

新冠疫情所帶動的遠距上班、上課，推升消費性電子產品以及相關產業的業績表現，根據自由時報報導，郭明錤提出最新電子業研究報告，報告中指出電子業面臨3大挑戰，包括缺料、塞港，以及需求的結構性改變，其中，因缺料與塞港而導致的砍單風險仍在持續中，需求的結構性改變對電子業的負面影響最快將在2022年第1季轉為顯著。

郭明錤認為，過去缺料通常代表的是需求強勁，但現在越來越多投資人將缺料視為是利空，對供應短缺的零組件而言，漲價幅度與頻率將顯著放緩，對供應不短缺的零組件與終端產品，缺料則意味著出貨量將低於預期。

對於塞港問題，郭明錤表示，通路商會重覆下單，以降低塞港造成的供應不確定性，因此，供應端接收到的訂單並不一定反映真實的市場需求，這種現象尤以在消費性電子特別明顯。

至於需求的結構性改變，郭明錤示警，對電子業的負面影響最快在2022年第1季會變得更加顯著，因為消費性電子並非生活必需品，且在過去2年已滿足大部分換機需求，而通膨也不利於消費性電子，需求衰退恐更為顯著，他也認為，大部分的廠商會把砍單問題歸咎於缺料或塞港，但其實也可能與需求的結構性改變有關。

不過，他也指出，未來電子業將再回到由創新驅動的需求成長，並看好頭戴顯示裝置(AR/VR/MR/XR)、折疊機、基礎建設、相關IoT裝置，以及電動車在未來數年的創新機會。