26歲百萬YouTuber小玉，利用小玉以AI技術DeepFake軟體，將脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾菈以及正妹民代黃捷、高嘉瑜等名人的臉合成在謎片女優身上，刑事局17日在新北市樹林區，查獲本名朱玉宸的小玉、22歲的莊男、24歲耶女，警方將在今（18日）下午2點半對外說明。

警方調查，去年7月起，有數名網紅性愛影片在網路上流傳，經查並非是本人拍攝，實際來自「台灣網紅挖面」推特粉絲團，經查是朱等人透過DeepFake技術，將網紅、藝人等臉部圖像移植到色情AV女優身上，並從中販售得利。

警方調查，為了能觀看上百位女性網紅的換臉性愛影片，粉絲支付數百元不等的會費給朱嫌，加入他經營的私密聊天群組，可線上瀏覽完整的色情片，且私密聊天室會不時舉辦「票選」、「集資」活動，選出某位網紅當被害人，再由朱等人製作性愛影片上傳，粗估被移花接木受害的網紅人數超過百人，朱不法獲利上千萬。

刑事局昨持搜索票前往朱玉宸於新北市之住處與工作室執行搜索，拘提朱及另外2名共犯到案，查扣現金458萬5000元、金融帳戶存簿13本、電腦2台、硬碟2顆、手機2支、自小客車1台等證物，並由法院裁定扣押不法金流共3筆。全案依涉嫌散播猥褻物與妨害名譽等罪移送新北地檢署偵辦。