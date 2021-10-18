大陸福州大學招生考試中心網站在9月27日發布了「關於2021年放棄入學資格本科學生名單」，119名放棄入學資格本科學生中，有50多位來自港澳台地區，占近半數，其中又以台生最多，共計37人。

澎湃新聞報導，近日大陸部分大學「本科新生放棄入學資格」話題引發社會關注，包括安徽師範大學、福州大學、華南農業大學均有超百名新生放棄入學。

據福州大學校方表示，2021年共有119名本科學生主動申請或未在規定時間內辦理入學相關手續，擬按放棄入學資格處理，並予以公示。

報導指出，福州大學的119名放棄入學資格本科學生中，有五十多位來自港澳台地區，占近半數，其中部分學生與福州大學6月公示的《2021年依據台灣「學測」成績免試招收台灣學生擬錄取名單》重合。

福州大學招生考試中心表示，放棄入學資格的港澳台考生放棄入學原因有很多，疫情是一個方面，另外，港澳台地區的考生的學校選擇有很多，一個考生可能有幾個大陸學校的招錄申請。

福州大學招生考試中心又指，港澳台的招錄名額不占據學校的招錄名額之中，所以不存在浪費大陸內地招生名額。大陸內地的考生放棄名額的原因有的是因為專業問題，有很多是沒有聯繫上。

福州大學是大陸國家「雙一流」建設大學、「211工程」重點建設大學、福建省人民政府與大陸教育部共建高校。