位於山東淄博周村古商城的老字號「瑞蚨祥」。（藍孝威攝）

周村古商城的文化體驗區，有各式非遺民俗活動。圖為重現清代富商為待字閨中的女兒舉辦拋繡球活動，選擇乘龍快婿。（藍孝威攝）

位於山東淄博的周村，清末時以紡織、染整而聞名。「大染坊」如今已成為知名的網紅打卡地。（藍孝威攝）

周村古商城位於山東省淄博市周村區，至今仍保持著古樸的明清建築原貌和歷史本色，有保存最完整、規模最大的千佛寺廟群、魁星閣廟群、三益堂印刷展館、民俗展覽館、瑞蚨祥、大染坊、大清郵局等古建築或老字商號，被譽為「中國活著的古商業建築博物館群」。

周村區在古商城引入「非遺」商家，打造文化體驗示範區，舉辦各式非遺民俗活動，為觀光客表演古代富商為待字閨中的女兒選丈夫的場面，重現昔日商業大街「旱碼頭」的繁華盛景。

位於古城內銀子市街的南端，「大染坊」如今已成為知名的網紅打卡地。這裡是2003年電視連續劇《大染坊》的拍攝地，也是大染坊故事的發源地，迄今已有200多年的歷史。整個大染坊的古建築群至今仍保留著兩進院落、前店後廠的格局，在清末時以紡織、染整而聞名。

此外，淄博傳統小吃「周村燒餅」享譽全大陸。在周村當地民俗中，小孩出生、滿月、過生日及新娘出嫁時都要用到周村燒餅。一斤麵粉可製作60個周村燒餅，其外形圓而色黃，正面貼滿白芝麻，背面酥孔羅列，薄而圓的面餅僅1公釐左右，口感酥脆。

製餅師傅用一雙巧手，「揉、捏、貼、烤」動作一氣呵成，不到4分鐘，一張薄、香、酥、脆的「周村燒餅」就出爐了。當地曾經研發出烘烤薄餅的自動化機器，但口感始終不敵手工製作，因此一直無法工業化量產，只能小規模製作。