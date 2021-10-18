黃國書線民風波朱立倫指「不是國民黨」 蘇貞昌：像說殺人的是菜刀

行政院長蘇貞昌18日視察苗栗縣警察局原地重建規畫情形時，針對媒體詢問老舊建物公安問題時指出，全國有關各種建築，老舊閒置、公私雜混、商住併用產生的一些亂象，已請內政部偕同各地方政府趕快查出來，要用最快速的方法，讓這些現象能夠解決排除。

蘇貞昌說，他昨天一早就在行政院主持會議，針對危老建築公安問題做處理，內部如果有弱勢民眾居住，請內政部及衛福部幫助地方政府，安排相關民眾給予安心居住，如法律還有不足之處，也要加以把它補足修正。

對於民進黨立委黃國書因過去曾經協助情蒐宣布三退問題，蘇貞昌說，過去曾經有抹黑說民進黨政府用促轉會，是要對付國民黨，結果第一個因此而下馬、受傷的反而是民進黨籍的立委。

蘇貞昌覺得這種事情是要還原歷史的真相，而國民黨主席反而說，這是情治單位，不是國民黨，其實過去情治單位的頭，就是國民黨的頭，這就好像說，殺人的是菜刀，不是拿菜刀的人一樣，讓他覺得國民黨主席沒有黃國書立委的坦白。

蘇貞昌說，現在的民主、自由、社會開放，希望能夠跨過這個階段，大家團結在一起，才能建設整個國家，往更注重人權自由、民主開放來走。

有媒體問現在不只新竹，基隆市長林右昌也喊出基竹嘉優先升格的問題？蘇貞昌認為最重要還是中央地方合作，建設地方，有很多地方就是因為經費困難，就像今天他來苗栗縣，縣長及徐志榮立委、陳超明立委也都在立法院爭取地方需要的預算，所以希望一起來幫忙，至於怎麼樣才能做的好，各方的意見提出來都應該來重視。

蘇貞昌說，這幾年來，中央大力地撥給地方預算，希望能夠幫助苗栗的建設和教育，他深知財政較困難縣市的辛苦，所以很希望大家一起合作，讓地方做的更好，讓國家一起往前走，國家更好，就像防疫，也是全體國人一起合作，讓台灣除了疫情守住外，大家也能愈來更安全。