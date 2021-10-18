總統蔡英文過去曾提出個人化精準醫療的政見，經2年努力終於取得初步成果。衛福部國衛院今舉辦「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台」啟動記者會，宣告首個人體生物資料庫與精準醫療的示範計畫正式啟動，由羅氏大藥廠與全國9家醫院合作收案，進行基因檢測後提供標靶藥物，供2000名癌症晚期病患使用，盼能藉此提升台灣的醫療照護及學研實力。

國衛院長梁賡義表示，國家級人體生物資料庫整合計畫從2019年啟動至今，已有30家人體生物資料庫同意加入，目前收錄個案已達51.1萬人，將來還會持續擴大整合，以吸引更多藥廠、醫院投入，本次示範計畫先從癌症精準醫療開始，盼能結合各方的力量組成國家隊，讓台灣醫療產業能打進世界盃。

前副總統、中研院基因體研究中心院士陳建仁表示，現在已有發達的基因體學、蛋白質體學與醣體學，可提供豐富的生物標記作為個人化醫療依據，因此建立國家級的人體生物資料庫十分重要，唯有足夠且高品質的健康大數據，精準醫療才能在臨床上被廣泛運用。

國衛院副院長司徒惠康指出，本次癌症精準醫療及生物資料庫整合平台共有三個目標，第一個目標為建立單一窗口，讓學研界能有效運用資料庫，第二是所有SOP都統一，要求合作醫療院所提交的相關檢體與資訊建立統一格式，未來才有機會變更大規模的系統，成為真正有用的平台，第三則是創造加值服務，讓產、官、學、研能夠申請應用。

司徒惠康表示，本計畫預計收案2000人，由台大醫院、林口長庚、台大癌醫、基隆長庚、台北慈濟、中山附醫、彰化基督教醫院、台中榮總、義大醫院等9間醫院合作，共同執行非鱗狀非小細胞肺癌、食道癌、膽囊癌、胃癌、肝外膽管癌及胰臟癌等6類癌症晚期精準治療，收案患者將得到羅氏提供的全方位癌症基因檢測服務，進行324種已知癌症基因突變型進行分析、診斷。

除羅氏外，本計畫還有台灣默克集團以及 台灣中外製藥一同參與合作，將提供參與計畫的病患最適合的標靶藥物進行治療，國家級人體生物資料庫整合平台中央辦公室執行長黃秀芬表示，若有任何癌症患者有意參與計畫，可向人體生物資料庫整合平台致電洽詢。