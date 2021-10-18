唐獎教育基金會訂於11月20日舉辦「唐獎第四屆頒獎典禮」，8位唐獎得主分別來自美、英、日等七國，屆時將在所屬國家線上受獎及發表得獎感言，唐獎教育基金會會全程直播，邀請全球觀眾一起感受唐獎得主的精神、貢獻和願景，關心地球永續發展。

第四屆唐獎得獎人去年6月公布，原定9月下旬邀請得主來台，並舉辦一系列「2020唐獎週」頒獎典禮、晚宴、得獎人演講或大師論壇等相關活動，惟去年全球因COVID-19疫情於國際蔓延，8位唐獎得主分別來自七國，包括美國、英國、日本、新加坡、孟加拉、哥倫比亞、黎巴嫩等，各國分別採取邊境管制及實施入境後檢疫等相關措施，唐獎教育基金會尊重及重視所有得主之旅行與活動安全，遂決定首次取消舉辦頒獎典禮等活動。

唐獎教育基金會期望今年透過網路無國界方式辦理線上頒獎典禮，拉近與民眾的距離、增加全球網友參與度，因此將於頒獎典禮前推出兩項線上活動，包括：「猜猜唐獎得主在哪裡連線受獎」、「No Dress Code-頒獎典禮穿著創意發想」。