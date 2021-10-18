教育部終身榮譽國家講座、國立中山大學資訊管理學系教授梁定澎，今年5月因病辭世，學校在疫情緩解後，為他舉辦追思會，緬懷他在國際資管領域的奉獻，其遺孀王真麗代替先夫「遺愛後學」，捐出200萬元設立「梁定澎國家講座教授紀念獎」，期能為台灣培育更多資管人才。

中山大學18日表示，梁定澎追思會，除了梁教授的眾多學生、同事出席，前西來大學校長兼中山企管系教授吳欽杉、前中山大學校長劉維琪、台大校長管中閔、中正大學教務長洪新源，以及王真麗女士，也分別從梁教授的成長與求學歷程、學術專業與典範、國際視野與成就、學生眼中敬重的師長，以及家庭關係與親情的觀點，分享他們心中梁教授生前的行誼，氣氛溫馨隆重。

中山大學校長鄭英耀在追思會中，追頒梁定澎講座教授「傑出校友獎章」，並感謝其夫人王真麗捐款。

鄭英耀表示，梁教授曾以榜首錄取中山企業管理研究所，畢業後，赴美國賓夕法尼亞大學攻讀行為與決策科學，取得碩、博士學位後，任教於伊利諾大學厄巴納香檳分校會計系，隨後更轉往知名的普渡大學企管系任教，取得終身職副教授後回母校資管系任教。

他說，梁教授早已是「中山學術卓越類」的傑出校友人選，但他生前十分謙遜，百般婉謝，學校追頒的獎章，是獻給梁講座一份「遲來的榮耀」。鄭英耀強調，梁教授對台灣資管界的卓越貢獻與無私奉獻精神，足為所有中山人的典範。

梁教授的遺孀王真麗表示，丈夫生前除致力投入資管研究，更盡自己所能，提攜後輩，為了延續他的遺志，她在丈夫離世後，捐出200萬元給中山大學，設置「梁定澎國家講座教授紀念獎」，希望透過學術獎勵金的設立，鼓舞更多優秀的年輕學者，持續鑽研資管領域。

在梁教授的遺孀王真麗的拋磚引玉下，多位企業家、海內外學者也紛紛響應，希冀能為台灣提拔更多資管精英。

前中山大學校長劉維琪表示，梁教授不僅是終身榮譽國家講座，也在美國資訊系統協會拿到終身成就獎。劉校長更在追思會前一晚到Google Scholar查詢，梁教授諸多的學術榮譽，其中關鍵，就是他的學術文章被引用次數，數據顯示高達3萬780次。他說，梁教授是發揮創業家的精神來做研究，總是能掌握住最新的研究課題。

台大校長管中閔提及梁教授在今年已被列入院士推薦名單，不料，因疫情致院士會議延期，遺憾梁教授沒能等到會議結果，但梁教授的成就已值得眾人所尊敬。

中山大學管理學院院長黃三益在追思會中表示，梁教授將畢生所學奉獻給台灣，他在資管學術領域的成就，譽滿全球，透過他的穿針引線，讓台灣得以在國際資訊管理學界占有一席之地。

黃三益指出，近幾年來，梁教授積極推廣神經科學方法應用於資訊管理的研究，為延續他的志業，中山管院今年9月設立了梁教授冠名的決策與管理神經科學實驗室。國內外也有多個管理學術期刊推出紀念學術特刊，表彰梁教授對管理學術社群的貢獻。