師傅們利用煅燒後琉璃的流動性，將琉璃塑形。（藍孝威攝）

琉璃燒製的各色花瓶。（藍孝威攝）

琉璃燒製的十二生肖。（藍孝威攝）

琉璃古稱「瑠璃」，古人亦稱「五色石」，如鳳凰涅槃重生。在1000多度的高溫下，燒成色彩斑斕、質地剔透、光彩奪目的質感。2008年，琉璃燒製技藝入選大陸國務院批准文化部確定的第二批大陸「國家級非物質文化遺產名錄」。

「世界琉璃看中國，中國琉璃出淄博」。位於淄博的「中華琉璃文化創意園」，是大陸規模最大的琉璃製作加工工廠。其中高級技師、技工兩百餘人，全廠員工四百餘人，自主研發產品一萬多種，每年設計研發一千多種，年產量超過120萬件各類藝術琉璃，是全世界最大的手工琉璃藝術製品生產企業。

雖然琉璃與玻璃極其相似，兩者的主要成分都是二氧化矽，但相比之下，琉璃更加色彩豐富，其製作工藝也比玻璃要複雜困難得多。

製作師傅們要不停的穿梭在「八卦爐」之間，手持一根長逾2公尺的手柄，將一端的琉璃作品放入1400度左右的高溫爐內加熱，利用煅燒後琉璃的流動性，將琉璃塑形，隨後使用工具以拉、纏、剪裁等技法製作琉璃裝飾部分，作品成型後，再將其放置降溫爐裡冷卻，琉璃的成品良率大概在70％左右。