疫情逐漸解封，室內外運動場館跟著開放，學生們終於能重返球場解悶，但經過長時間宅在家居家線上學習，體能、肌力及協調都有所下降，容易導致運動傷害，中醫藥大新竹附設醫近1個月就處理3位學生打籃球，不慎造成骨折的案例。

中醫大新竹附醫骨科醫師陳威仁表示，日前有位國一男同學生，打籃球落地膝蓋一扭，導致「前十字韌帶撕脫性骨折」，有別於一般十字韌帶斷裂，是前十字韌帶的脛骨，也就是小腿骨的一小部分撕扯下來，造成膝蓋腫脹動彈不得。

如果採用傳統手術需劃開大傷口，並以金屬鋼釘做固定，後續可能會遇到影響孩子生長板及膝蓋關節內不適等狀況。陳威仁施以微創關節鏡手術縫合韌帶及固定骨頭，不僅傷口小、術後疼痛少，也不會影響到生長板，並且不需要再次接受手術拔除金屬鋼釘。

另外，2名國二男生也是打籃球過程時瞬間加速度，造成脛骨粗隆撕脫性骨折，此種傷害為髕骨韌帶將附著的脛骨一小部分撕扯下來，有別於十字韌帶是關節內的構造，可以使用關節鏡手術來處理。

陳威仁說，脛骨粗隆撕脫性骨折需使用開放式復位及內固定手術，手術過程要適當避開孩子的生長板來做固定，否則會影響日後身高及小腿骨的歪斜，合併做髕骨肌腱的縫合加強固定。這2名學生術後恢復良好，只要配合後續復健，回復關節活動度，增強肌力，康復後就可以繼續在球場上奔馳。

陳威仁提醒學生注意三點，一是運動前一定要適當的暖身，二為運動當下有任何不舒服或疼痛的狀況，跟平常運動痠痛不太一樣，一定要跟老師或教練反應，立即停止運動。三是如果運動完後，疼痛部位持續超過3天，一定要儘速就醫，接受骨科醫師專業治療評估。