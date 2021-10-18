新北市智光商工斥資逾500萬元打造「數位內容直播室」與「延伸實境美術研究室」。（葉書宏攝）

新北市智光商工斥資逾500萬元打造「數位內容直播室」與「延伸實境美術研究室」。（葉書宏攝）

新北市智光商工斥資逾500萬元打造「數位內容直播室」與「延伸實境美術研究室」。（葉書宏攝）

新北市智光商工斥資逾500萬元打造「數位內容直播室」與「延伸實境美術研究室」。（葉書宏攝）

新北市智光商工斥資逾500萬元打造「數位內容直播室」與「延伸實境美術研究室」。（葉書宏攝）

新北市智光商工斥資逾500萬元打造「數位內容直播室」與「延伸實境美術研究室」，今（18日）舉行揭牌典禮，校長林埔生表示，為加強學生學習能力，與董事會共同研商打造2教室，盼學生畢業後可以直接接軌業界，提升就業力，期成為全台灣第一所高職體系培育跨領域人才的最佳示範場所。

智光商工表示，多媒體設計科長期致力於培育學生在虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、混合實境（MR）的興新技術，希望從研創數位3D建模設計內容，也能同時發展延伸實境跨域整合直播課程，進而培訓3D數位遊戲藝術專業基礎人才，並從高中向下扎根至國中。

「延伸實境美術研究室」建置之後，今年4月多媒體設計科選手參加全國技能競賽3D數位遊戲藝術北區分賽青年組獲得第3名、第4名，並在8月份獲准成立新北市全國技能競賽3D數位遊戲藝術青少年組培訓基地，再次證明智光多媒體設計科的專業能力及特色。

林埔生表示，隨著目前數位科技產業的興起及疫情衝擊下，行銷個人或是產品設計發表已從傳統廣告轉換成數位化內容。「數位內容直播室」建置後，順應政府停課不停學的政策，支援校內休業式及新生始業輔導直播活動，並讓學生實際操作導播機，及討論整個活動流程，給予極大空間發揮創意。

無論是虛擬與真人直播，此空間提供之專業設備，包括後製剪接室、綠幕特效組、以及VIVE PRO VR高級頭盔，更引進使用台灣獨家專利光瞬膜技術，高透明、超低功耗、防紫外線卓越的性能，延伸成為優質的數位廣告牆面。並與專業服務教育單位的業界代表靜宇國際有限公司進行「跨領域媒體整合合作計畫」，此包含專業的業界資源定期於學校進行人才培育、技術交流、設備資源等資源互惠共享。

「數位內容直播室」與「延伸實境美術研究室」的建置以「新北教育123」為教育理念，智光「技職第一」為終極目標，創新規劃教學內容，建構產學合作之實驗環境，與國際接軌，落實學用並重，進而引導學生自主學習，期待成就每一位學生的未來願景。