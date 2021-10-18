民視娛樂節目《娛樂超skr》日前到攝影棚直擊八點檔《黃金歲月》拍攝「寶嬌戀」分手橋段。當天王中平、王彩樺、葉家妤、潘柏希、賴慧如齊聚拍攝撕心裂肺場面，王彩樺表示一進棚就看到潘柏希在自言自語，直說他最近辛苦了，一直被觀眾罵，「但不得不說，演渣男真的還挺像的！」讓一旁的潘柏希哭笑不得。

潘柏希劇中劈腿，被家人痛打。（民視提供）

王中平表示，劇中兒子李天寶竟然拋棄這麼好的阿嬌，所以拍攝當下，自己有點失手的壓潘柏希的頭，讓他脖子都紅了一圈，因為潘柏希上戲時，表情真的太渣了，真的會忍不住！一旁的葉家妤幫腔說「對，我也會趁劇情而偷打他」，算是幫阿嬌在教訓弟弟。飾演潘柏希的媽媽王彩樺表示，潘柏希私底下非常善良可愛，所以大家在動手的時候都會不忍心，不過也很謝謝觀眾朋友，希望大家看戲可以給演員鼓勵，因為反派演出是相當不容易的。

潘柏希劇中劈腿，要跟賴慧如分手，被家人痛打。（民視提供）

潘柏希劇中劈腿，要跟賴慧如分手，被家人痛打。（民視提供）

演活阿嬌的賴慧如則說被分手的場面真的悲慘，但自己只能苦中作樂，她分享自己自娛娛人的方式就是模仿胡瓜的表情喊「下面一位」，這樣旁人就會噴笑，她自己心情也會輕鬆許多。她坦言最近幾次拍戲都會被對手演員感染到忍不住淚崩，尤其這一場要跟王彩樺跟王中平有情感交流，她的眼淚就瞬間潰堤，讓她直說「他們真的有種魔力」，好像是眼淚小偷，專門把別人的眼淚偷走。