王一君的作品被大陸國家領導人當作「國禮」贈予外國元首。（藍孝威攝）

王一君和他創作的陶瓷作品「山嶽」。（藍孝威攝）

王一君工作室內陳列的陶瓷圓盤作品。（藍孝威攝）

淄博是古齊國的都城，是中國陶瓷發源地之一。早在1400年前的北朝時期，寨里窯就開始製作青瓷，是目前唯一已知的北方青瓷產地，也是江北青瓷發源地。王一君，生於淄博，現為中國工藝美術大師、中國陶瓷藝術大師，他的作品被大陸國家領導人當作「國禮」贈予外國元首，讓世界迷上「淄博陶瓷」。

「國禮」代表了作品的高度，也是很多藝術家的夢想。王一君多次應邀為大陸國家領導人創作國禮藝術作品，被譽為「國禮藝術大師」。從2003年開始，大陸國家領導人把王一君創作的陶瓷作品作為國禮，傳向世界，持續已有十幾年。在2013年博鰲論壇上，王一君創作的陶瓷紀念品贈送給六國元首，讓「淄博陶瓷」站上世界舞台。

在王一君的工作室內，陳列著他近年來創作的陶瓷作品。王一君認為，陶刻藝術創作需要創新，不能一味地遵循原有的規則，要克服「慣性思維」，達到「天人合一」的境界；要在吸收傳統文化精華的基礎上，守正創新，只有這樣，陶刻藝術才能煥發生命力，才能走向世界。

「陶瓷是有生命的」，王一君認為，如今陶瓷已經不僅僅具有陳設和使用功能，它身上還承載著思想，承載著文化涵義，「要通過陶瓷這個文化載體向世界講好中國故事！」