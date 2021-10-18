新竹縣文化基金會與新竹縣文化局共同辦理「吳濁流文學小旅行」走讀活動，邀請文史學者和導覽員帶領民眾深入走訪吳濁流故居，探索這位文學大師源於生活的創作，已有70名親子實地走讀文學地景，將邀弱勢家庭和低收入戶子女免費參加營隊。

擔任新竹縣文化基金會董事長的縣長楊文科表示，文學大師吳濁流是新埔鎮出生的客家裔詩人，生平著有「亞細亞的孤兒」等著名的長篇小說，有「鐵血詩人」的美名，創辦「台灣文藝」雜誌也影響台灣文學的巨擘之一。

「吳濁流文學小旅行」走讀活動，導覽員解說吳濁流的故居。（羅浚濱攝）

地方成立新竹縣文化基金會辦，設立吳濁流文學獎，為推廣新竹縣在地文化，並舉辦吳濁流文藝營10多年，今年受疫情影響，規畫細緻的文學遊程設計，以戶外走讀的形式，帶領民眾走進吳濁流的生活場域，感受他當年創作的心境。

文化局安排小旅行活動，讓親子參觀吳濁流故居外，並走訪吳濁流著作「關西月」、「別關西」、「牛鬥口」、「錦山遠眺」、「鳥嘴山下」與「錦山楓」等多首地景詩提及的關西國小與錦山國小。

參加營隊的親子實際探索吳濁流地景詩的風景實境，深入感受吳濁流的創作心境外，文化局並設計闖關活動，讓參加小旅行的大小朋友透過遊戲方式，深入了解吳濁流的生平故事。

文化局長李安妤表示，小旅行活動17日圓滿結束，將循例規畫弱勢家庭及低收入戶子女的營隊，11月13日將邀請弱勢家庭的學童參加免 費的文學小旅行，期待學童以雙腳實地走讀文學地景，並在豐富的活動與文化導覽中，體驗新竹縣優質的客家文學與文化。