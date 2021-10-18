台北地檢署

男子陳俊維成立網路工作室，找來5名年輕貌美的直播主，在網路上佯裝要和男網友交往，再藉口「媽媽說八字不合」、「業績不足被迫參加性愛派對」、「要賣卵」等理由，要對方加碼「抖內」，警方查出有93名男子上當，被騙金額2500萬餘元，台北地檢署18日依詐欺等罪追加起訴該集團28人。

檢警調查，陳俊維成立工作室，挑選直播主進駐各大直播平台，並安排員工以「新客手」、「回客手」角色，與直播主分組搭配擔任小編，先由直播主上網認識男網友，和對方見面後，接下來由小編們用直播主的名義，假意要和對方交往。

之後小編會以被公司發現私下交往，違反「禁愛令」規定，只能捐卵籌錢賠償公司，否則要被叫去當飯局妹、去韓國拍寫真，誘騙對方繼續贊助抖內。

台北地檢署今年3月間首波起訴了12名被告，涉嫌詐騙15人、997萬元，事後檢警又查出有78人被騙1600萬元，檢方18日再依《組織犯罪條例》、《刑法》加重詐欺等罪追加起訴28名被告。