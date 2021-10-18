新冠病毒不停變種，就算完整接種2劑疫苗，仍有可能遭到突破性感染，指揮中心統計，3個多月來，510例境外移入中有145例屬突破性感染，佔了28.4%，其中施打BNT有52例最多、AZ有33例，難道代表BNT最容易突破性感染？前台大感染科醫師林氏璧指出，當然不行，因為這數據中沒有分母，僅能代表從國外入境的人打BNT和AZ疫苗的最多而已。

林氏璧今天在臉書表示，根據指揮中心公布的最新統計數字，從今年7月2日至10月15日，國內共有510例境外移入個案，其中145例屬於突破性感染，比例約28.4%，若依疫苗廠牌來看，以BNT的52例最多、其次為AZ的33例、大陸科興20例、嬌生11例、莫德納10例、大陸國藥9例。

林氏璧表示，這數字並不能代表BNT最容易發生突破性感染，因為該數據中沒有分母，也不知道分母有多大。他強調，新冠疫苗的保護力不是百分之百，這應該只是反映從國外入境台灣的人中打BNT和AZ的最多而已，追究突破性感染是打什麼廠牌的疫苗意義不大。

林氏璧指出，更重要的是，英國大型研究早已顯示，突破性感染的人相較於沒打疫苗的人，所有症狀都比較輕，出現長期後遺症的機率也減少了49%，且在97萬多名打完兩劑疫苗的成年人中，只有2370人，約0.2%的機率出現「突破性感染」。林氏璧提醒，看數據時記得分析分子和分母，以及因果關係，不要一直放大特定的數字，而忽略了整體的情況。