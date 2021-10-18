中市楊男吃定持毒的張男是通緝犯， 被害不敢報警，夥同2友穿刑警背心假冒警察辦案，到他住處「查扣」價值20萬元海洛因及現金1萬元；張男將窩囊事告訴廖姓友人，廖男出面向警誣控，遭楊等搶走價值40萬元壯陽藥及5萬元現金等物，檢方偵辦釐清，各依詐欺、誣告等罪起訴楊及廖等4人。

起訴書指出，47歲楊男得知持有海洛因的張男是通緝犯，吃定他被害不敢報警，夥同38歲褚姓及42歲羅姓友人，先在網路購買印有「刑警」字樣的背心，3人在2020年9月27日到張男在沙鹿區租住套房，穿背心冒充警察敲門，對應門的張男聲稱，警察緝捕通緝犯，喝令他坐在地上。

楊男等人趁機翻找，以警方辦案理由「查扣」帶走一批海洛因，重約1、2錢，市價約20萬元及現金20萬元、提款卡、健保卡、駕照及手機等物，得手後開車離開，朋分毒品及財物。

張男將被詐騙過程告訴41歲廖姓友人，廖男在同年10月7日出面向清水分局控告楊男等人涉強盜，在9月27日穿警察背心持槍到他住處，以調查洗錢案為由取走現金40萬元，只交代如果不是贓款，就會發還。

檢方偵辦時，廖男在同年12月14日出庭具結作證，指控楊男等人穿警察背心、持槍到他租住套房，指稱他涉嫌洗錢，拿走市價40萬元的壯陽藥及現金5萬元、駕照等。

檢警釐清案情，將楊男、褚姓及羅姓友人依加重詐欺取財；廖男依誣告及偽證罪起訴。