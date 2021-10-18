侯友宜18日赴新店區安一路3段與安泰路旁工區「安坑輕軌機廠」視察，親自進到車廂體驗車體設備。（戴上容攝）

侯友宜18日赴新店區安一路3段與安泰路旁工區「安坑輕軌機廠」視察，親自進到車廂體驗車體設備。（戴上容攝）

新北市府三環六線捷運工程如火如荼進行中，安坑輕軌繼7月全線高架橋合龍後，持續進行高架軌道鋪設及機電系統工程施工，安坑輕軌首列車9月底進駐安坑機廠，新北市長侯友宜18日上午前往安坑輕軌機廠視察表示，列車將於明年測試，安坑輕軌預計於明年底完工通車。

侯友宜18日赴新店區安一路3段與安泰路旁工區「安坑輕軌機廠」，並親自進入全新的車廂體驗車車內設備，捷運局說明，安坑輕軌路線全長約7.5公里，設置9座候車站、1座機廠，沿途經過新店區安一路、安捷路及安和路，並以安心橋跨越新北環快道路及新店溪，在十四張站銜接新北環狀線，未來完工通車後，可節省新店、安坑居民通往雙北市區的通勤時間大約15至20分鐘。

捷運局表示，安坑輕軌列車塗裝「光耀金」以山城風華再現為理念，列車採低地板，方便乘客上、下車，車側採大型玻璃，讓乘客欣賞沿途風景；1列車5節車廂，每列車可載265人，預計全線配置15列車。

侯友宜表示，安坑輕軌截至9月底計畫進度達83％，平面段已完成土建主體工程及軌道鋪設，高架段正施作軌道舖設與機電系統施工，安坑機廠已完成駐車廠、維修廠及行政大樓主體結構與駐車廠前扇形軌。

侯友宜說，安坑輕軌首列車在9月29日深夜11點從新竹台灣車輛公司出廠，9月30日凌晨運抵安坑機廠，包含首列車在內，全數在台灣車輛公司生產完成，每列車五節車廂，共有62個座位，可搭載265名旅客，採用國內的車體牆板、空調、電纜、座椅與照明，國產化比例約42％。

侯友宜表示，每列車從車體銲接、膠合、電裝、內裝、聯掛到轉向架結合，生產製程工序總耗費約12個月，出廠前還要完成電路系統測試、靜態測試、動態測試、以及全車水密測試，單列車出廠前測試總耗時2.5個月。

首列車9月進駐機廠後，將進行接收檢查，以及接續的靜態功能測試，其餘14列車也會依照計畫排程，陸續運抵安坑機廠，接續明年列車將至正線軌道，進行動態測試與耐久性測試，朝明年底完工目標努力。