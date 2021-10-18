湖口鄉「心靈的後花園」計畫，將從湖口老街串連周邊登山步道，營造整體自然人文特色風貌。（羅浚濱攝）

新竹縣政府積極推廣農業休閒觀光及地方創生，在湖口鄉規畫「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫，希望從湖口老街串連周邊登山步道，改善茶園地景連結在地產業，營造整體自然人文特色風貌，規畫設計獲得各方支持，預計最快明年底完工。

縣長楊文科說，湖口鄉位在竹竹苗科技生活圈的北端，被視為未來重要的發展延續帶，由於湖口周邊農業及觀光休閒產業持續發展，需極整合升級，日前舉辦說明會讓地方鄉親充了解計畫願景和執行，很高興獲得鄉長林志華、在地議員、代表及村長的支持。

交旅處長游志祥說，湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫，將以周邊居民日常生活場域為主，從湖口都市計畫地區擴及周邊可立即取得土地範圍，在符合簡單、自然、好用原則下，進行較大空間規模的改造。

計畫內容是從湖口老街串連周邊登山步道，將大片茶園間形成的連續步道，改善既有路徑，鏈結茶園地景和在地產業，將湖口老街遊客分流引導逛遊到四周郊山茶園，營造自然、人文及生活環境，型塑在地客庄茶園特色風貌。

楊文科期待整合湖口老街至茶園的步道，打造湖口「心靈後花園」，提供民眾身心靈紓壓體驗路徑外，並可推動品茗、賞景及生態遊的輕旅行路線，營造湖口鄉優質地貌特色與生活環境。

游志祥指出，湖口鄉心靈的後花園計畫，爭取內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，獲核定7500萬元執行，補助6000萬元，地方配合1500萬元，預計年底前舉辦施工前說明會，期能明年年如期如質完工。