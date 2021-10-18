花蓮偏鄉學校資源不足，部分學童在停課不停學期間，仍須到校上課，鑑此，遠傳電信公司今捐贈200台平板設備給10所國小。（羅亦晽攝）

今年5月中旬，疫情影響，各地學校辦理停課不停學，見證科技、雲端的重要性，不過花蓮偏鄉學校資源不足，學童受教遭受衝擊，除花蓮縣政府教育處採購平板、網卡等設備，提供偏鄉學童遠距教學外，近日也有企業善盡社會責任，捐贈縣內10所國小共200台平板設備，盼能成為偏鄉遠距教學上的一把推力。

花蓮縣國中小學生逾2萬人，教育處目前僅補助各學校共6000多台平板，學習資材嚴重不足，遠傳電信今捐贈縣內10所國小，包含信義、國福、康樂、光華、南華、豐裡、豐山、佳民、水源及景美國小等，共200台平板設備，每校平均20台，由總經理井琪代表捐贈，縣長徐榛蔚和受贈國小校長一同致贈感謝狀。

井琪表示，企業善盡關懷社會責任，回饋社會，除捐贈10所學校共200台平板外，也在花蓮秀林鄉衛生所開設5G遠距診療，今年底也將在鳳林、萬榮、瑞穗等處架設完成，希望能減少城鄉教育及醫療上的差距。

徐榛蔚表示，從疫情爆發到後疫情時代，教育界產生很大的變化，教學現場已回不去了，因此每個人要跟上時代巨人的腳步，且上周颱風外圍環流影響，強降雨重創花蓮，有些孩童無法從家中到學校上課，因此部分學校也啟動遠距教學，不過花蓮南北狹長，偏鄉學校資源較不足，感謝企業贈送200台平板，充實教育設備，讓孩童未來能安心在家求學。

豐山國小目前學生數88位，校長謝燕惠表示，學校往年遠距學習的載具確實不夠，真的感謝企業捐贈平板，1、2年級共39位學童剛進到學校，鮮少接受資訊教育，且家長資訊設備不同，容易造成老師在教導上的困難，因此這些平板將用在他們身上，日後若突然發生停課不停學的狀況，能讓他們及時進入狀況。

景美國小校長郭玲瑩表示，目前校內38位學生，多為隔代教養的弱勢學生，雖然校內有平板，但資源共享，無法讓每位學童都能使用，導致停課不停學期間，仍有部分學童必須到校上課，如今獲贈平板電腦，往後每人都能借用。