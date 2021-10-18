直播》疫情緩！高鐵將開放自由座 指揮中心最新說明

我國今天無新增本土病例，同時境外移入、死亡個案也未增加，中央流行疫情指揮中心表示，這是國內自4月8日以來首度重返三零，由於疫情持續平穩，因此再度鬆綁大眾運輸場站飲食及回復高鐵自由座等措施，至於11月1日是否有望全國降為一級警戒，則還要再看疫苗施打情形而定。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日是我國自全國三級警戒以來首度回歸三零，先前衛福部長陳時中已指出，是否能夠降級除要看國內整體疫情，還要看疫苗施打狀況，若都評估沒問題，才會再對外宣布降級。

周志浩說，至於外界期盼的疫苗混打聲浪，目前還是要看國外的混打情形，以及國內疫苗的供應狀況，指揮中心會持續聆聽專家意見，制訂最妥適的政策因應。

全國疫情降級有無特定標準？包含疫苗覆蓋率、連續天數無本土病例是否都會納入考量？周志浩，由於降級一事必須綜合整體討論，因此目前都還在內部檢討中。