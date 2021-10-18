智慧溫室大棚占地12000平方公尺，採無土栽培技術。（藍孝威攝）

溫室不用傳統土壤種植蔬菜，改用由椰子殼加工而成的「椰糠」，外觀酷似泥炭，質地輕，具有天然有機、無污染、通透性好的特點。（藍孝威攝）

智慧溫室種植出來的小番茄。（藍孝威攝）

奶油生菜、三色水果椒、巨人南瓜、蘋果苦瓜、各色小番茄⋯⋯在壽光蔬菜小鎮裡，各類蔬菜琳琅滿目，令人食指大動。這些蔬果種植連上智慧物聯網，從標準化種植到全程可追溯，各種數據統計、氣象預報、環境監測、溫室情況，真正實現了全鏈條標準化、智慧化生產。

大陸傳統的蔬菜生產勞動力成本高、生產效率低、利潤率低，壽光蔬菜小鎮為實現蔬菜產業的可持續發展，積極探索「椰糠無土栽培技術」等多種新型生產方式。

「椰糠」由椰子殼加工而成，外觀很像泥炭，質地較輕，具有天然有機、無污染、通透性好的特點，不但適合蔬菜的根系生長，還能有效減少病蟲害，並且與傳統的日光溫室相比，土地利用率提高30％以上，生產效率提高50％以上。

占地12000平方公尺的智慧聯動溫室，採用無土栽培模式種植，配備智慧化灌溉設備，根據植株各個生長時期所需的灌溉需求實施最佳灌溉模式，確保植株始終處於最佳生長狀態。溫室內安裝了各種傳感器，可偵測空氣溫濕度、土壤溫度、土壤水分、土壤PH值、土壤EC值，二氧化碳濃度、光照強度、葉面溫濕度、莖稈粗細等，採集對應的環境數據、作物數據，傳到雲端，通過對數據分析，結合作物生長特點、種植標準，確保了適合植物生長的環境條件。

在這裡，利用熊蜂授粉、生物防治、水肥一體化管控等技術，蔬菜產品全部達到綠色AA級標準。此外，蔬菜小鎮的每一種蔬菜不但有量身定制的營養配餐，還有定期「體檢」，根據「體檢」結果，電腦會自動調整營養液的配方比例，使蔬菜的營養更豐富，口感更好，品質得到大幅提升。

目前，壽光市企業育種研發中心達到13家，擁有自主智慧財產權的蔬菜新品種達到140個，種苗年繁育能力達到17億株，產值10億多元人民幣，除滿足壽光市當地需求外，還銷往全大陸各地。