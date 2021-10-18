中華開發資本旗下生醫基金投資的「行動基因控股有限公司」，近日宣布與歐洲其中一家最大的CRO實驗室Cerba Research合資成立服務亞洲區客戶的分子實驗室，這項合作模式代表亞洲的生技及管理團隊有能力成功與國際接軌，行動基因的跨國合作顯示亞洲的生技及管理團隊技術深受國際肯定。

中華開發生醫團隊表示，2015年美國總統歐巴馬在國情咨文演講曾提出「精準醫學計畫（Precision Medicine Initiative）」，即指藉由檢測病患的基因後，精準對症下藥。2014年剛創業成立的行動基因在台灣開始紮根成長，就是在這股產業大潮流的極佳投資機會中，經過多年努力，以國際最高標準的技術、品質及服務，發展成亞洲其中一家最佳的癌症基因驗測公司，業務遍及台灣、香港、日本、東南亞及英國。

看好精準醫療的未來性，中華開發生醫基金於2016年投資行動基因，係因該公司有別於其他業者僅提供單純基因定序服務，而是以基因定序與資料分析為核心，提供癌症精準 (個人化) 醫療

檢測服務，透過檢測解讀病患基因資訊，協助進行癌症預防、診斷、治療及監控，因此成為市場上重要的癌症精準醫療資訊服務提供商。