中油加油站近年自創品牌咖啡，知名度尚待提升，最近舉辦產學合作行銷競賽，全台21家加油站自找學校提供行銷模式，評比銷售額與咖啡品牌知名度，台南大學團隊以服務設計、結合網路與實體整合行銷模式脫穎而出，獲全台第1名與最佳創意獎。

「什麼!中油有賣咖啡？」中油加油站推出「來速咖啡」以來，知名度與銷售額都有待提升，全台21家新設咖啡店的加油站自找學校配合，舉辦產學合作行銷競賽，以促進銷售額（杯數）與品牌知名度作為最後評比。

台南大學研發處創新育成中心主任劉哲宏評估有獲獎實力，率領經營管理學系6位學生與中油公司安平區育平站合作，參加比賽。

南大團隊除了設計咖啡提袋，舉辦小小店長，實際活動，另在網路上為育平站來速咖啡成立粉絲專頁，google地圖我的商家，提升搜尋與瀏覽量，競賽時間跨越5月疫情，劉哲宏結合公益，自掏腰包購買咖啡，贈送醫院護理師與安平區公所，提升咖啡知名度。

中油育平站在比賽前，平均每月僅賣出19杯咖啡，與南大團隊合作後，5月平均59杯，6月起因疫情影響，平均仍有56杯，實際促進銷售額，一舉獲得全台第1名與最佳創意獎。

劉哲宏表示，適逢疫情期間，各界都在送愛心進醫院，一開始評估比賽有進前3名的信心，心想乾脆提前拿獎金做公益，又可以提升中油咖啡知名度，最後獲冠軍更開心。