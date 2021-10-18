中央氣象局於今(18)日與台灣氣候服務聯盟、中華經濟研究院共同舉辦「第二屆台灣氣象產業論壇暨第四屆氣候服務工作坊」，現場聯盟理事也為台灣氣候服務聯盟揭牌，象徵正式啟動。本次論壇以「台灣農業部門的氣候變遷調適策略與淨零途徑」與「產業氣候風險應用基礎資訊分享平台」為題進行專題演講。並透過3大主題進行分組討論，期能促進各領域共同擘劃出未來我國氣候服務的發展藍圖。

交通部次長祁文中表示，氣象局積極推動氣候服務與氣象產業的努力，不到一年時間，就從我國氣象產業現況盤點及願景目標規劃，訂定初步的氣象產業政策，亦順利促成「台灣氣候服務聯盟」的正式成立，開啟我國氣象產業蓬勃發展的契機，這些作為將為我國未來溫室氣體減量與氣候變遷調適及企業綠色轉型，提供更全面完整的支援。

農委會主委陳吉仲表示，農漁民對於氣象變化與氣候變遷感受及衝擊最深最大，此部門高度依賴氣象相關的服務，非常樂見農委會轄下許多單位都加入了台灣氣候服務聯盟，未來希望持續與中央氣象局以及臺灣氣候服務聯盟緊密合作，共同推動我國農業智慧化的進程。

經濟部能源局副局長李君禮說，氣候變遷及其因應作為涉及所有人與所有產業，對於社會整體經濟發展影響至鉅。經濟部近年持續透過能源、製造業與服務業部門來推動溫室氣體減量外，在調適方面則聚焦在水資源調配及我國產業向低碳經濟與綠色經濟轉型。

台灣氣候服務聯盟陳泰然理事長表示，透過民間與氣象局積極合作，以銜接並協調我國氣象產業鏈與價值鏈中的上下游參與者、倡議氣候服務及促進氣象產業之發展，建構政府部門與民間各方互動及合作之平台，結合我國氣候服務相關的產、官、學、研、金等供給方與需求方各部門，為我國各界因應氣候變遷與發展低碳經濟提供有力支援。