孟慶而是孟子第73代孫女，有著天使臉子及魔鬼身材，近期分享喜訊想要在年底拍婚紗，今（18）日似乎有感時間不夠用，也想成為新一代時間管理大師，在IG寫下「時間你給我乖乖的，我要來好好管管你了。」

孟慶而擁有32D的好身材，雖已經成為人妻但仍不吝嗇分享美照，今（18）在社群分享了3張美照，並寫下「時間你給我乖乖的，我要來好好管管你了」，但能看見孟慶而穿著米白色針織外套內搭細肩背心，釋出的正面照片胸前露出一片白晢美肌及深溝黑影，而側面照片其渾圓胸型霸氣外露，且雪白北半球直接洩出春光，下身則是用米白色針織外套半遮修長美腿，讓她完美身材全見客了。

而孟慶而想要年底拍婚紗及明年宴客，也將推出單曲有感近期時間似乎不夠用，在社群寫下「這陣子深感時間不夠用，節奏好緊湊，沒有能喘口氣的時間。有時像無頭蒼蠅一樣，東鑽西忙，卻越忙越焦慮，覺得，『我沒有在創造真正有價值的事。』這幾天，巨大的恐慌感天天陪著我……。」

她也把如何利用時間和粉絲分享「像是，帕金森法則，時間花得愈多，努力愈少，時間很多的時候，反而花更少的努力完成一樣的工作；時間緊迫的時候，愈加努力，運用時間更有效率。」孟慶而同時也對粉絲喊話「每篇文章、每封信、每張照片、每個影片、每段談話、每頓飯，都要花在值得的人事物上，都要用在恰好的時間上。且此刻跟你們（粉絲）說說話，是值得而美好的」，不忘維繫與粉絲的互動。

孟慶而曾因金曲獎出席禮服受到關注。（圖/孟慶而IG）