新竹市長林智堅先前拋出大新竹合併升格議題，引發熱議，而同樣無法再尋求連任的基隆市長林右昌，認為基隆也應整併升格，並主張成立「北海市」或「大台北市」，新北市7區也包含其中。對此，新本市長侯友宜今（18）日受訪時表示，國土規劃要從上位思考，考量國家整體的發展策略，不是單一個人或誰說的就算。

侯友宜今受訪時表示，國土規畫要從上位角度來思考，不是一個人或是誰來說的算，要考量國家整體策略發展，不是想到哪裡就做到哪，希望執政黨在做國土規畫時，要做好評估，若評估好就全力以赴。

侯友宜指出，以新北市目前也受到財政收支劃分法的影響，預算跟經費仍待中央在整個法令修改與國土規劃，大家都是為國家好，應該團結在一起全力的往前走。

林右昌接受《自由時報》專訪時表示，主張「縣市平權」、刪除《地制法》直轄市人口門檻，認為應由中央主導基隆市、新竹市、嘉義市區域整併升格。

林右昌提出兩個版本，一是整併基隆與新北市北海岸、東北角7區，包括石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮、雙溪、平溪，成立「北海市」或「大基隆市」；另一個版本則是基隆、汐止、台北合併成立「大台北市」，他強調，站在都市治理的角度來看，這兩項方案都相當可行。