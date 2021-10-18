目前規定汽車駕駛人、前座或小型車後座乘客都要繫安全帶，交通部修法新增4歲以上乘客未繫安全帶等罰則，初審過關。未來大客車駕駛人未繫安全帶者，要比一般汽車駕駛人多罰500元；另大型車載4歲以上乘客行駛在高速公路或快速公路上未繫安全帶者，最高可罰6千元罰鍰。

立法院交通委員會18日審查「道路交通管理處罰條例」第31條修正草案，立委楊瓊瓔表示，今年3月才發生蘇花公路有遊覽車撞山壁造成6死39傷悲劇。由於現行規定只有與客運車駕駛並列的前排座位、前後車門及安全門後第一排座位、最後一排座位必須強制繫安全帶。為保障乘客安全，建議規定大車載4歲以上乘客行駛快速公路時，需有繫安全帶的罰則。

立委林俊憲表示，2017年蝶戀花旅行社遊覽車發生翻車事故，監察院也提出跟立委類似要求，也就是遊覽車上應繫安全帶，只是這次立委除了高速公路、快速公路，再多加一個山區道路，但是何謂山區道路，定義要清楚。

交通部依照立委楊瓊瓔、邱臣遠、鄭天財、羅明才等提案再修正，汽車行駛於道路上，其駕駛人、前座或小型車後座乘客未繫安全帶者，處駕駛人1500元罰鍰；新增大客車駕駛人未繫安全帶者，處駕駛人2000元罰鍰。另新增大型車承載4歲以上乘客行駛於高速公路或快速公路而未繫安全帶者，罰駕駛人3000至6000元罰鍰。若駕駛人已盡告知義務，則罰乘客。

交通部路政司司長陳文瑞表示，此次修法是要增加車種，在某幾種道路上，全車乘客都要坐在位子上，繫好安全帶。有立委提案希望增加山區道路，但難以定義，例如陽明山260公車就是跑有坡度的路，算不算山區道路？所以這次先規範高速公路、快速公路4歲以上都要繫安全帶。

至於4歲以下乘客，業者能否提供座椅？陳文瑞坦言，實務上比較難以執行，但國外立法也沒有要求各類客運業者強制要提供，有提供的話是NGO團體。目前交通部的做法是加強宣導。