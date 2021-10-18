科威特國家石油公司（KNPC）公司說，周一阿瑪迪港（Mina Al Ahmadi）的煉油廠起火。不過，據路透18日報導，該公司說，煉油作業和出口不會受影響，目前也未傳出有人死傷。
起火的是脫硫廠，科威特國家石油說，它已隔離大氣殘渣脫硫（atmospheric residue desulphurisation，簡稱ARDS）裝置，而滅火行動仍在持續。它並推文說，這對當地行銷，還有水電部的供應也都沒有影響。
科威特國家石油9月說，已擴大煉油量，並生產降低排放量的燃油，其中阿瑪迪港的煉油量1天擴大為34.6萬桶。
阿聯英語報紙《國民報》（The National）報導，網友在推特上傳煉油廠起火、濃煙竄升的畫面，網友還指出聽到爆炸聲響，據悉煉油廠附近的建築因此受損。
報導指出，科威特國家石油公司對煉油廠進行現代化升級，以生產低硫含量的產品。這座煉油廠曾在2000年的大火中受損，當時造成4人死亡。
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