科威特國家石油公司（KNPC）的煉油廠。

科威特國家石油公司（KNPC）公司說，周一阿瑪迪港（Mina Al Ahmadi）的煉油廠起火。不過，據路透18日報導，該公司說，煉油作業和出口不會受影響，目前也未傳出有人死傷。

起火的是脫硫廠，科威特國家石油說，它已隔離大氣殘渣脫硫（atmospheric residue desulphurisation，簡稱ARDS）裝置，而滅火行動仍在持續。它並推文說，這對當地行銷，還有水電部的供應也都沒有影響。

تم عزل وحدة ARD رقم ٤٢ وجميع الخطوط المؤدية لها وما تزال فرق الإطفاء بالمصفاة تتعامل مع الحادث.

لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق. — البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) October 18 2021

科威特國家石油9月說，已擴大煉油量，並生產降低排放量的燃油，其中阿瑪迪港的煉油量1天擴大為34.6萬桶。

阿聯英語報紙《國民報》（The National）報導，網友在推特上傳煉油廠起火、濃煙竄升的畫面，網友還指出聽到爆炸聲響，據悉煉油廠附近的建築因此受損。

شركة #البترول_الوطنية_الكويتية: وقوع حريق في وحدة إزالة الكبريت من #النفط المتبقي ARDS في مصفاة #ميناء_الأحمدي



- تقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع #الحريق ولم تقع أي إصابات pic.twitter.com/jNrT0Lk0e5 — CNBC Arabia (@CNBCArabia) October 18 2021

報導指出，科威特國家石油公司對煉油廠進行現代化升級，以生產低硫含量的產品。這座煉油廠曾在2000年的大火中受損，當時造成4人死亡。