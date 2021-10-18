台鐵普悠瑪號3年前在宜蘭新馬站翻覆，造成重大傷亡，宜蘭地方法院今天宣判，司機尤振仲判4年6個月，台鐵2主管無罪。罹難家屬董小羚說：「顯見出事全部推給司機員」。

台鐵第6432次普悠瑪列車於2018年10月21日行經宜蘭新馬站時翻覆，造成18人死、200多人受傷。宜蘭地方法院今天宣判，司機員尤振仲依過失致死罪，判4年6個月。在同案中，時任台鐵局機務處柳姓副處長、時任台鐵局綜合調度所吳姓所長，則被判無罪。

一家8口罹難的台東董家大女兒董小羚是「普悠瑪事故受難家屬自救會會長」，她接受中央社記者電話訪問表示，聽到這樣的判決，台鐵依舊沒有改善，出事全部推給司機員，司機員如果不幸殉職就是英雄，沒事就是狗熊；等她收到判決書後，預計21日由律師陪同對外說明。

不幸罹難的台東卑南國中老師李詩涵，其家屬今天前往宜蘭地方法院聆聽判決前，特地前往事故地點新馬車站，以鮮花悼念李詩涵。（編輯：陳清芳）1101018