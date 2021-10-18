今天中午1點49分，花蓮地區發生有感地震，根據中央氣象局觀測，芮氏規模達5.2，震央位在花蓮近海，距縣府所在位置23.5公里、深度30.2公里。

這起地震一開始先上下搖晃，沒多久變成左右搖，高樓明顯有感。各地最大震度，花蓮太魯閣、宜蘭澳花、南投合歡山均達4級；花蓮市、台中梨山、桃園三光各為3級。