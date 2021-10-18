三分之二台灣有感 花蓮規模5.2地震 宜花投震度4級 13:532021/10/18 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮今午發生芮氏規模5.2地震。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天中午1點49分，花蓮地區發生有感地震，根據中央氣象局觀測，芮氏規模達5.2，震央位在花蓮近海，距縣府所在位置23.5公里、深度30.2公里。 這起地震一開始先上下搖晃，沒多久變成左右搖，高樓明顯有感。各地最大震度，花蓮太魯閣、宜蘭澳花、南投合歡山均達4級；花蓮市、台中梨山、桃園三光各為3級。 冷鋒挾雨彈狂炸 北北基宜4縣市大雨 冷到這天才回溫 社會9點檔》私娼悲歌！不理尪要錢 胸口遭狠刺4刀「1刀刺心」斷魂（下） #花蓮 #有感地震 #地牛翻身 #規模5.2 #震度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 近3成境外個案 皆突破性感染 04:102021/10/16 生活新聞 北市商辦嚴重缺貨！空置率創歷年新低 09:012021/10/17 房產達人 冷鋒發威全台有感 北台灣入夜風雨增 最冷時間曝 21:422021/10/16 生活 大陸第3季GDP保5 經濟不失速 04:102021/10/18 產業財經 意外墜橋變命案 少年遭人追打摔下 04:102021/10/16 社會新聞 最強東北季風報到 入夜低溫探17度 下波冷空氣時間曝 08:262021/10/17 生活 喜馬拉雅山上的棋局 04:102021/10/18 時論廣場 馬英九花蓮健走 大讚最佳旅遊運動城市 18:202021/10/16 生活 峇里島清晨發生規模4.8地震 至少2死7傷 13:412021/10/16 國際 開卷書摘》低調的林武郎 高調以品質征服世界 10:002021/10/17 財經 開卷書摘》2021縣市總體競爭力調查 新竹縣市首度皆挺進五強 07:002021/10/18 政治 生活熱門新聞 BNT最容易突破性感染？前台大醫提一數據打臉 - 生活 2劑莫德納只排第二 醫曝疫苗保護力最強組合是它 - 生活 高鐵11／8恢復自由座及站票 陸海空場站明起開放飲食 - 生活 身分證有3個2 這間餐廳請你免費吃牛排 - 生活 三分之二台灣有感 花蓮規模5.2地震 宜花投震度4級 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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