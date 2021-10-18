台北市衛生局今天公布今年上半年違規廣告查緝結果，食品、藥物及化粧品違規廣告共開罰了497件、裁罰金額達3696萬元。違規廣告第一名是「食品類」，違規高達266件，共開罰1412萬元。

衛生局指出，罰鍰累計第1名業者是「韓灣國際股份有限公司」，違規廣告罰鍰78萬元，公司的「Red Dr.韓國客製型足弓支撐機能鞋墊組」廣告宣稱，「拯救現代人漸漸塌陷的足弓骨頭歪斜的困擾」等詞句，已涉及醫療效能宣稱。

衛生局指出，罰鍰累計第2名士「晉恩股份有限公司」，違規廣告罰鍰77萬元，公司的「濕毒剋星 順安製藥御帖救命茶」食品廣告宣稱，「身體慢性發炎、減癌」等詞句，也涉及醫療效能宣稱或廣告；罰鍰累計第3名是「哿鑫國際股份有限公司」，違規廣告累計罰鍰達72萬元，業者的「明礬水晶石」化粧品廣告宣稱「可遏止讓身體產生異味的細菌生成…加速癒合…」等詞句，涉及醫療效能宣傳或廣告。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷提醒，一般商品廣告不能有醫療效能用語，如宣稱施用在人體並具有醫療效能，會違反藥事法或醫療器材管理法規定。

陳怡婷說，食品廣告涉誇大不實、易生誤解或醫療效能，會違反食品安全衛生管理法，可能被罰4萬元至400萬元或60萬元至500萬元罰鍰；化粧品廣告涉虛偽誇大或醫療效能，會違反化粧品衛生安全管理法，可能被罰4萬元至20萬元或60萬元至500萬元罰鍰。