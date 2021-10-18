中共黨報《人民日報》今天（18日）刊發題為〈保護合法致富，鼓勵回報社會〉的評論稱，第三次分配不是「劫富濟貧」，也決不搞「逼捐」。

評論稱，在打贏脫貧攻堅戰的過程中，「萬企幫萬村」行動蓬勃開展。很多企業投身其中，通過扶持產業、美化村居等方式參與扶貧，僅東部地區企業赴扶貧協作地區累計投資就達1萬多億元（人民幣）。「萬企幫萬村」行動，既彰顯了企業的社會責任，也為脫貧攻堅注入動力，更說明「先富帶後富」的巨大潛力。

評論稱，實現全體人民共同富裕，是中國共產黨矢志不渝的奮鬥目標。同時也要看到，由於中國各地區之間資源稟賦和發展基礎不同，共同富裕不能整齊劃一、齊頭並進，而要循序漸進分階段促進。「共同富裕不是同時同步同等富裕，在具體的實現路徑上需要鼓勵一部分人、一部分地區先富起來，先富帶後富、幫後富，逐步實現共同富裕。」

評論稱，「先富帶後富」是一個邏輯整體，既要鼓勵「先富」，激發發展活力；也要帶動「後富」，體現社會公平。要切實保護勞動所得，保護產權和智慧財產權，保護合法致富，充分調動企業家積極性，促進各類資本規範健康發展。同時，也要加強公益慈善事業規範管理，完善稅收優惠政策，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。

評論稱，改革開放以來，從提出「允許一些地區、一些人先富起來」，到搞活鄉鎮企業和私營經濟；從實行按勞分配為主體、多種分配方式並存的分配制度，到建立社會主義市場經濟體制，一系列改革舉措為經濟快速增長創造了條件，激發創造熱情、點燃創業激情，為更多人創造致富機會。

評論稱，特別是黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央圍繞優化營商環境、支持民營經濟健康發展、為中小企業紓困解難等出台了一系列重要改革舉措，營造良好的法治環境和營商環境，進一步增強了經濟發展的活力、拓展了社會創造財富的空間。包括近期出台的一系列監管舉措，也是為了促進相關行業、相關企業更加健康、更可持續、更為長遠的發展。

評論稱，中國立足社會主義初級階段，堅持基本經濟制度，堅持「兩個毫不動搖」，堅持公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富，重點鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人。

評論稱，從長遠來看，鼓勵先富，最終目的是為了逐步實現共同富裕。企業既有經濟責任、法律責任，也有社會責任、道德責任。任何企業存在於社會之中，都是社會的企業。社會是企業家施展才華的舞台。只有真誠回報社會、切實履行社會責任的企業家，才能真正得到社會認可，才是符合時代要求的企業家。

評論稱，近年來，在公益事業中用心用力，在抗疫鬥爭中捐款捐物，越來越多企業家在回報社會中獲得社會認可。民營企業家富起來以後，要見賢思齊，增強家國情懷、擔當社會責任，發揮先富幫後富的作用，積極參與和興辦社會公益事業，共同發揮第三次分配的作用。

評論強調，必須看到，第三次分配不是「劫富濟貧」，也決不搞「逼捐」，回報社會應建立在自覺自願的基礎上。高收入群體和企業積極主動投入民間捐贈、慈善事業，必將點亮道德之光、匯聚社會暖流，更好推動實現共同富裕。

評論稱，20多年前，10名民營企業家發出《讓我們投身到扶貧的光彩事業中來》的倡議，號召先富起來的民營企業家到老少邊窮地區扶貧開發，促進共同富裕。鼓勵先富起來的群體，秉承致富思源、富而思進的理念，堅持義利兼顧、以義為先的准則，把自身發展與國家建設結合起來，「先富起來」的活力定能匯聚起「帶動後富」的動力，奔赴共同富裕的美好前程。