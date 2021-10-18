甫宣布退出民進黨的立委黃國書坦承當過政治線民，黨內普遍譴責國民黨，支持黃「勇於面對歷史」，前民進黨主席施明德今天質疑，如果被揭發的人是馬英九、朱立倫、侯友宜，評論內容會變成什麼樣子？台灣的是非對錯，應該這樣由顏色決定的嗎？

對於黃國書被指「抓耙子」，民進黨昨天透過發言人顏若芳表示，尊重黃國書說明的內容，支持他勇於面對歷史的態度；英系立委也發表聯合聲明，引蔡英文總統的話，「只有集體面對真相、修復創傷，台灣才能告別悲情，走向未來」。

立法院副院長蔡其昌則在黃國書臉書留言表示，「勇敢面對自己過去，需要非常大的勇氣，我們一直都在，加油。」正國會立委陳素月也說，這是時代的不幸，望黃國書加油，繼續攜手打拚。

對此，施明德感慨，如果被揭發的人，不是黃國書，而是馬英九、朱立倫、侯友宜，「藍、綠營人士這兩天來的評論內容，會變成什麼樣子？」

他質疑，什麼是格？什麼是節？什麼是榮譽？什麼是羞恥心？什麼是浩然正氣？台灣人的血液中有嗎？台灣文化傳統中有嗎？台灣的是非對錯，包容寬恕，應該這樣由顏色、政治來決定的嗎？

施明德強調，台灣應該豎立恆久、普世的價值觀、信仰、典範。讓所有台灣人願意為台灣的生存發展而奮鬥、而犧牲！「我有點泫然」。