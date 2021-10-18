高雄城中城大樓失火造成重大死傷，國民黨立委賴士葆直言，蔡英文總統到第三天才南下快閃慰問，面對這些弱勢族群的傷亡，蔡英文何其尊貴連對家屬道歉都免了，真的令人寒心，民眾對官僚一再包容，就是縱容官僚系統行政怠惰，輕忽民眾的福祉。

賴士葆指出，全面執政5年，民進黨在高雄執政20幾年，為什麼過去從來沒有想過要好好盤點住商混合大樓及危樓、高雄市政府為什麼沒有落實安檢、為什麼沒有加速公辦都更？證實居住正義都是選舉時候騙選票的語言，選後從沒有想過積極認真落實居住正義。

賴士葆表示，社會太厚愛民進黨，一再地用選票給民進黨治理的權柄，但是民進黨回報的是公安一再出包。過去高雄氣爆死傷的慘烈，陳菊依然高票當選，和吳宏謀等人後來依舊仕途亨通。民眾對官僚一再的包容，也就是縱容官僚系統的行政怠惰，輕忽民眾的福祉。

賴士葆痛批，陳其邁一定很悔不當初，不該對於台中大火造成9死，要求胡志強下台，現在輿論以其人之道還治其人之身。外界都在看監察院要不要依法行政秉公調查陳其邁的行政疏失？陳其邁要不要引咎辭職？或是效法陳時中堅持不肯承認3＋11的防疫破口賴著不下台？