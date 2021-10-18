新北市消防局動員309人從落水處梳子壩劃定9個搜救區及1個攔截點，組成綿密的搜救網，持續搜救。（消防局提供）

新北市消防局動員309人從落水處梳子壩劃定9個搜救區及1個攔截點，組成綿密的搜救網，持續搜救。（消防局提供）

新北市消防局動員309人從落水處梳子壩劃定9個搜救區及1個攔截點，組成綿密的搜救網，持續搜救。（消防局提供）

新北市雙溪區虎豹潭16日溪水暴漲造成6名遊客落水失蹤，搜救人員17日尋獲2大人及2童遺體，仍有15歲陳姓少女及8歲劉姓女童失蹤，檢察官諭知蘇姓女領隊20萬元交保並限制住居；蘇女向媒體透露，「如果沒有過那個梳子壩，這個意外就不會發生！」

「大方體驗自然營」招募31人前往虎豹潭活動，未料溪水暴漲造成4死、2失蹤嚴重意外，基隆地檢署和瑞芳警分局17日約談負責人張文賢、創辦人涂淑芳及蘇姓女領隊到案，檢方複訊後，依過失致死罪嫌，諭知蘇女20萬元交保並限制住居。

蘇女接受媒體採訪時透露，當天有提醒現場的爸爸們，不要過，停在那邊等，當時在場的爸爸們都知道，後來從旁邊通過後，不久聽到有家長跑來說，「有小孩落水快報案！」

蘇女也提到，「如果沒有過那個梳子壩，這個意外就不會發生！」至於誰提議過梳子壩？蘇女說，某些爸爸可能覺得緊張，才想要快速通過。

消防局表示，出動各式車輛、船艇、無人飛機、魚探機等共計96台，動員309人從落水處梳子壩劃定9個搜救區及1個攔截點，組成綿密的搜救網，持續搜救。