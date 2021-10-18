日本第49屆眾議院選舉將於明天正式公告起跑，本月31日投開票。日媒統計，截至昨天為止，本屆大選將有超過1040人角逐465席眾議員。

共同社報導，朝野9個政黨與無黨籍候選人明天起將展開為期12天的競選活動；眾院大選將從289個小選舉區選出區域議員，加上176席比例代表議員，總計465席，有超過1040人參選。

報導指出，這是從2017年10月以來時隔約4年的大選，也是日本二戰後現行憲法下，首度眾議院在任期屆滿後才進行大選。

日本執政黨自由民主黨總裁（黨主席）、首相岸田文雄昨天視察福島第一核電廠後受訪表示，311核災後還剩下很多課題，將致力於防止意外再次發生；他並與福島縣富岡町居民座談，實踐他在國會演說中與國民直接對話的目標。

聯合執政的公明黨黨魁山口那津男在埼玉縣川口市進行街頭演說，向選民拉票。

第一大在野黨立憲民主黨黨魁枝野幸男昨天在福岡市街頭演說，批評前首相安倍晉三與菅義偉起延續至今的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施與經濟政策，強調必須換掉自民黨政府，進行政黨輪替。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1101018