台灣東洋去年爭取代理德國BNT疫苗破局，外界檢舉懷疑內線交易，上周遭檢調大規模調查：多名立委今於立法院財政委員質詢時，將東洋疑似內線交易延伸到高端，櫃買中心董事長陳永誠證實，高端股票自去年11月以來，確實有交易「異常」的情況，已有5次移送檢調處理。

對於主管機關的說法，高端回應了，高端表示，一切尊重金管會與檢調的調查。