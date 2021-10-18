立委質疑股價異常涉內線交易 高端回應了 14:152021/10/18 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高端疫苗。（圖／翻攝自高端臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣東洋去年爭取代理德國BNT疫苗破局，外界檢舉懷疑內線交易，上周遭檢調大規模調查：多名立委今於立法院財政委員質詢時，將東洋疑似內線交易延伸到高端，櫃買中心董事長陳永誠證實，高端股票自去年11月以來，確實有交易「異常」的情況，已有5次移送檢調處理。 對於主管機關的說法，高端回應了，高端表示，一切尊重金管會與檢調的調查。 壽險錢進長照 立委籲金管會及財政部一起解套 看好台股繼續衝 黃天牧：資金動能不會有太大問題 #檢調 #內線交易 #高端 #立委 #金管會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東挖眼案修法 女法官協會籲精神衛生醫療體系與院檢合作 14:082021/10/18 社會 美股現隱憂 看多法人變少了 04:102021/10/18 全球財經 網紅小玉賣換臉謎片賺千萬 高嘉瑜、黃捷也受害 13:072021/10/18 社會 觀念平台－面臨策略轉折點的二代接班升級轉型 04:102021/10/18 專題周報 人為問題視而不見 官方搞錯對象 04:102021/10/18 社會新聞 陸品牌廠明年上半年新機齊發 聯發科吞5G大補丸 04:102021/10/18 財經要聞 查內線交易 櫃買中心送5次高端交易資料給檢調 10:502021/10/18 財經 檢討報告敷衍了事 誰在乎真相 04:102021/10/18 社會新聞 《半導體》景碩成長動能旺 法人調升目標價 12:182021/10/18 財經 美入境新規定沒有高端疫苗 公司回應了 11:562021/10/18 財經 《通信網路》金管會點頭 統振接軌離開沙盒實驗 09:452021/10/18 財經 財經熱門新聞 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 美艦闖中俄軍演海域 對峙僅隔60公尺 - 產業財經 - 旺報 貨櫃三雄狂殺該逃？ 謝金河：換船票可能更吃香 - 財經 航運暴殺沒底 神人玩兩手賺很大？瘋傳「航海王」早跑了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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