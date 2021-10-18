疫情趨緩，在中央流行疫情指揮中心逐步放寬室內活動限制下，台中市屯區藝文中心也恢復舉辦講座，10月23日下午2時邀請吳寶芬講師辦理「樂活身體超簡單」講座，透過她豐富的學經歷，以幽默風趣的方式，分享正確的飲食習慣、生活排毒妙招，並且糾正道聽塗說的養生觀念，歡迎有興趣的民眾參與聆聽，一起活出健康的幸福人生。

健康與你我息息相關，俗話說：「年輕時你怎麼對待身體，年邁時身體就怎麼對待你」，然而包羅萬象的美食，以及出處不明的偏方，都可能成為健康的有害因子，在這樣的環境下如何擁有樂活的人生呢？吳寶芬提倡除了穩固健康的基礎，更要保持正向思考的心靈。

吳寶芬從事醫學教育工作已逾30年，擁有數千場的演講經驗，擅於生活健康、營養知識、性別平等、親職教育等講座議題，並著有「吃對了！讓你樂活健康」、「好孕500分」、「活力家庭的健康法則」、「養出聰明健康的小孩」等21本書籍。

另外，台中市屯區藝文中心的樂活系列講座，主題涵蓋健康、親職教育、旅遊、藝術、生活等，邀請各領域專家學者與民眾交流，11月27日邀請藍白拖（劉哲瑜）進行「樂活台灣走透透」講座(講師：藍白拖／劉哲瑜)，歡迎大小朋友攜手參與聆聽，共創美好的未來，講座名額有限，免費報名請洽官方網站。

屯區藝文中心為落實防疫提醒愛好藝文的民眾，館舍依照面積計算容留人數，開放民眾參觀，現場採單一出入口並規劃參觀動線，入館民眾請配合量測體溫、雙手消毒及實聯制，並應全程佩戴口罩且禁止飲食，此外，館內設置社交距離宣導員，貼心提醒民眾維持1.5公尺安全社交距離，公共空間定時清潔消毒，讓民眾安心參加藝文活動。