反萊豬大型宣傳車搖身變成罷免陳柏惟宣傳車，相當吸睛。（刪Q總部提供／陳淑娥台中傳真）

反萊豬大型宣傳車搖身變成罷免陳柏惟宣傳車，相當吸睛。（刪Q總部提供／陳淑娥台中傳真）

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於周六投票，雙方陣營祭出宣傳車掃街拜票，台北市議員羅智強的反萊豬大型宣傳車，搖身一變成為罷免陳柏惟吸睛焦點，穿梭在台中第二選區，大型LED版搭配影片聲光音效宣傳，成為罷免最強宣傳車。

刪Q總部表示，先前台北市議員羅智強非常熱心，數周前就已經聯絡總部，希望這部大型宣傳車可以下來台中協助宣傳。但因為選區的道路有許多小巷弄，所以在持續的溝通與協調下，決定讓這部「戰車」僅繞行選區內的大條道路，以不妨礙交通和通行為原則。

針對陳柏惟陣營指罷免總部宣傳車太過豪華，刪Q總部發言人MAX說，從一開始，有人捐贈桌椅、電腦、甚至小到筆及紙，大家都是這場罷免的英雄，有大家的支持，才能一路走到現在，目前剩下不到一周，最重要就是街頭宣傳，總部共有3台小發財車改裝的，相當簡陋，議員羅智強得知後，將他本來租的戰車改裝成刪Q專車，昨天已經送達台中。

刪Q總部指出，過去陳柏惟在競選期間，也有大型的變形金剛助陣，當時就讓許多民眾嘖嘖稱奇，表示沒看過這種這麼大型的宣傳車，所以也非常感謝羅智強議員，和許多支持者和地方民代支援小型宣傳車，讓宣傳活動可以更加順利，也希望透過宣傳車的力量沿街放送，可以把陳柏惟過去的惡行惡狀讓民眾更加了解，也要呼籲大家10月23日一定要站出來投下同意罷免票。