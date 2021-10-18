吳克群以分身「K」推出新作。（何樂音樂提供）

吳克群以K universe為概念，化身為「K」，以外星人的視角看待人類最底層的七情六慾，吳克群作爲從K-PAX星球降臨的K星人的一員，在每首歌裏遇到不同的人類，探索不同的情感，而真話國王，是繼「奇異博士 DR.MEMORY」後，吳克群（K）所遇見的第二個人類。透過外星人的視角看待人類最底層的七情六欲，他說：「來象徵戀愛中，愛欲之間的爾虞我詐，但在這愛情密室裡，謊言終將寬衣解帶，坦承才是真愛的保護傘。」

遇見真話國王的第二波單曲《國王密室》於18日在各大數位音樂平台全面上架！發行日恰巧適逢生日當天，用這首好音樂送給自己與樂迷一份生日好禮！人在北京的他要如何度過？吳克群表示，「正在加緊錄製《K-PAX》新專輯，希望年底讓大家聽到所有歌和看到小說。也準備音樂節表演內容，讓大家看到新的K-PAX。願望是希望每個人都在國王密室裡玩得開心」。

MV砸下了400萬台幣拍攝，實景搭建了三個科幻密室、換了多達4套造型服：在真話密室他穿上「真話鎧甲」，象徵國王每天得接受通過真話儀，審視自己的內心，守護著自己內心裡的那間密室；遊戲密室場景的「密鑰之服」造型，寓意玩遊戲便有規則，愛情也是一樣，但只有坦承，才是愛情密鑰，能穿越層層猜疑，打開彼此心扉；在時空階梯中換上「相生相剋裝」，展現男女國王共同的內心情緒獨白的空間，白色石頭和黑色圓盤的組合，意向在講一個時空平面化，男女在感情裡的思維還是會有不一樣，甚至是相反的邏輯。

新歌剖析了慾望的真實，吳克群在多元宇宙裡遨遊，擁有男女分身，在曖昧的縫隙摩擦，在束縛中傳遞最初的渴望，面對人類原始的慾望，在情慾的國度裡生存著，好奇曾經有過這樣的解放？吳克群以夯劇回應，「如果認為自己是國王，那往往只會像穿著國王的新衣的國王那樣的可笑。愛情裡沒有國王王后、沒有劇本殺、室逃脫、甚至魷魚遊戲，唯一的生路是心相通，真正相愛是唯一的保護傘。」