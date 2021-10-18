大聯盟全壘打王邦茲(Barry Bonds)將最後一次出現在名人堂票選名單（2022年），他今年拿到61.8%選票，距離75%門檻還很遠。退役球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)近日對美媒TMZ大讚邦茲：「他是大聯盟史上最偉大的球員，希望他能入選名人堂。」

邦茲留下的數據讓後輩望塵莫及，762支全壘打、2558次保送、514次盜壘，還有單季73轟、7座國聯MVP。然而邦茲2003年捲入「BALCO藥物案件」，這是一家舊金山灣區的藥物公司，提供強化體能的藥物給運動選手。在一篇健身雜誌《Muscle and Fitness》文章裡，邦茲提起他在2000年冬天開始使用BALCO的藥物，隔年邦茲改口他沒接觸過這間公司。

關鍵人物是邦茲的好友兼訓練師安德森(Greg Anderson)，邦茲1998年就雇用他，檢方在安德森家中搜出他提供邦茲強化藥物的相關紀錄，邦茲堅不認帳。反倒是薛菲爾德(Gary Sheffield)、吉昂比(Jason Giambi)等人先在法庭上承認向安德森購買藥物。

2006年，暢銷書《Game of Shadows: Barry Bonds BALCO and the Steroids Scandal that Rocked Professional Sports》出版，揭開邦茲、薛菲爾德、吉昂比與BALCO之間的重重黑幕，指控邦茲自1999年就開始用強化藥物「康力龍」，還在2001年破紀錄的球季一口氣使用類固醇與多種強化藥物，包括大聯盟尚未開始檢查的生長激素他都用上了，幾乎變成無敵超人。無論真假，這本書重挫了邦茲的名聲，加上檢方和媒體的不斷挖掘，現今少有人相信邦茲的清白。

《紐約時報》2003年一篇的報導中列出將近百位牽涉禁藥的球員，其中也有歐提茲的名字，但缺乏實際證據。邦茲自知無望進入名人堂，他最後的堅持就是不讓官方在他的全壘打紀錄加上星號；至少大聯盟願意留著他的紀錄，現在也還認他這位全壘打王。