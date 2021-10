大聯盟全壘打王邦茲(Barry Bonds)將最後一次出現在名人堂票選名單(2022年),他今年拿到61.8%選票,距離75%門檻還很遠。退役球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)近日對美媒TMZ大讚邦茲:「他是大聯盟史上最偉大的球員,希望他能入選名人堂。」

邦茲留下的數據讓後輩望塵莫及,762支全壘打、2558次保送、514次盜壘,還有單季73轟、7座國聯MVP。然而邦茲2003年捲入「BALCO藥物案件」,這是一家舊金山灣區的藥物公司,提供強化體能的藥物給運動選手。在一篇健身雜誌《Muscle and Fitness》文章裡,邦茲提起他在2000年冬天開始使用BALCO的藥物,隔年邦茲改口他沒接觸過這間公司。

關鍵人物是邦茲的好友兼訓練師安德森(Greg Anderson),邦茲1998年就雇用他,檢方在安德森家中搜出他提供邦茲強化藥物的相關紀錄,邦茲堅不認帳。反倒是薛菲爾德(Gary Sheffield)、吉昂比(Jason Giambi)等人先在法庭上承認向安德森購買藥物。

2006年,暢銷書《Game of Shadows: Barry Bonds BALCO and the Steroids Scandal that Rocked Professional Sports》出版,揭開邦茲、薛菲爾德、吉昂比與BALCO之間的重重黑幕,指控邦茲自1999年就開始用強化藥物「康力龍」,還在2001年破紀錄的球季一口氣使用類固醇與多種強化藥物,包括大聯盟尚未開始檢查的生長激素他都用上了,幾乎變成無敵超人。無論真假,這本書重挫了邦茲的名聲,加上檢方和媒體的不斷挖掘,現今少有人相信邦茲的清白。

《紐約時報》2003年一篇的報導中列出將近百位牽涉禁藥的球員,其中也有歐提茲的名字,但缺乏實際證據。邦茲自知無望進入名人堂,他最後的堅持就是不讓官方在他的全壘打紀錄加上星號;至少大聯盟願意留著他的紀錄,現在也還認他這位全壘打王。