大里一位獨居的80多歲白髮嬤，日前從亞洲大學附設醫院出院返家時，忘記家是哪一間？載他返家的計程車司機，只得載她到中市警局霧峰分局仁化派出所，求助警方，員警透過實景地圖，並連絡上房東，終於協助阿嬤平安返家。

警方指出，83歲許姓獨居阿嬤，日前因病住院，出院時招來計程車載她回家，不過許姓阿嬤說她住在大里區黃昏市場對面，司機載她至該處時，許婦卻認不出路，司機繞遍黃昏市場附近的路，依舊認不出自己的住處，司機只好開到派出所向警方求助。

員警見許婦行動不便，細心推來輪椅讓其乘坐，且許婦也口齒表達不清楚，經反覆細心理解，查出許婦戶籍在霧峰區，無任何家屬與子女，目前租屋在大里區慈德路上，根據上述資料，員警利用Google實景地圖讓阿嬤確認方位，終於找到其租屋的地點，由員警親自送阿嬤回家，可是阿嬤也沒有將鑰匙帶出門，導致無法進門，警方再透過仁化里長陳宗興，協助聯繫上黃姓房東送來鑰匙，終於讓阿嬤平安返家。

霧峰分局長李建興表示，員警發揮人飢己飢，人溺己溺的精神，主動為民服務，有效提升警察優良的形象，並呼籲家中如有高齡老人或患有智能障礙等成員，應多加注意動態，盡可能由家屬在旁照顧，別讓他們獨自外出增加危險；另為防止走失，可向中市府社會局申請愛心手鍊或在身上衣物繡上聯絡電話或配戴防走失手錶等科技產品，如不慎走失即可迅速找到家屬。